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Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Spor Haberleri

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, tarihi zaferde büyük payı olan tecrübeli futbolcu Bruno Peres'in mukavelesini feshetti.

Trabzonspor, Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. Peres, alacaklarının bir kısmını kulübe bıraktı, diğer kısmı da uzun vadeli olacak şekilde kendisine ödenecek.

2 KUPA KAZANDI

33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, Trabzonspor ile bir Süper Lig şampiyonluğu bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

"6 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEKTİR"

Trabzonspor'da Bruno Peres'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Yapılan açıklamada, "Bruno Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar 6 taksit halinde ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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