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Bordo-mavililer Saviolo'yu kadrosuna kattı

Bordo-mavililer Saviolo'yu kadrosuna kattı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Vitoria forması giyen Brezilyalı futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis için 8.5 milyon Euro ödenecek.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah Jose Saviolo'yu kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, Vitoria forması giyen oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hücum hattını Noah Jose Saviolo transferiyle güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi konusunda Vitoria ile anlaşma sağlarken, transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

VITORIA'YA 8.5 MİLYON EURO

Trabzonspor Kulübü, Noah Jose Saviolo'nun kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlandığını belirtirken KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bordo-mavili kulüp, oyuncuyla yapılan sözleşmenin detaylarını da KAP aracılığıyla açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ TAKVİYE

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, Noah Jose Saviolo transferiyle hücum hattındaki alternatiflerini artırmayı hedefliyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcunun, bordo-mavili ekibin yeni sezon planlamasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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