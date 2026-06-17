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Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor da istiyor

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor da istiyor
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1'inci Lig ekibi Bodrum FK'nın 21 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'na Trabzonspor da talip oldu. Bordo-mavililer transfer görüşmelerine başlarken, Bodrum FK tekliflerin yükselmesini bekliyor.

1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir kanca da Trabzonspor'dan geldi. Süper Lig ekipleri Göztepe, RAMS Başakşehir, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un yanı sıra Avrupa'dan Westerlo ile Fortonu Sittard'ın listesine aldığı Ali için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin transfer görüşmelerine başladığı ve Bodrum FK yönetimine teklif götürdüğü belirtildi.

Yeşil-beyazlılar ise birçok takımın kadrosuna katmak istediği Ali Habeşoğlu'nu satmakta aceleci davranmadığı, tekliflerin daha da yükselmesini beklediği vurgulandı. Bodrum FK'ya ise en yüksek teklifi şu ana kadar Göztepe yönetimi yapmıştı. Ancak Bodrum FK şimdilik hiçbir kulübün isteğini kabul etmedi. Ümit Milli Takım'da da forma giyen pivot santrfor Ali Habeşoğlu geçen sezon ligde 41 maçta 12 gol, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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