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Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış

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Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, maç öncesi elini sıkmadığı Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonunda üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Maç sonu ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma bitince Volkan Demirel'e giderek "Terbiyesizlik yapma" dedi. Bunun üzerine ise Volkan Demirel, Güneş'in üzerine yürüdü.

Bu esnada hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Trabzonspor Kulübü'nün yedek oyuncuları, teknik direktörleri Şenol Güneş'e kalkan oldu ve Volkan'ı geldiği gibi geri itti.

Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış

Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEmre Alemdar:

HELAL OLSUN ADAMSIN VOLKAN

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Baban yaşında adam terbiyesizlik yapma.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Şenol Güneş adamlığın dibindedir , o kadar adam değildir yani..Riyakar , karakter yoksunu..

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bunda eski takımından beri süregelen bir saldırganlık var. Ne utanmaz biri o senin hocan, büyüğün bu ne saygısızlık. eşkiyanın dünyada hükümdarlığı olmaz. herkes seni bu yönünle bilecek .

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Adam gelmiş elini uzatmış elini vermemek ne demek? Elini sıkar yüzünü asarak tepkini gösterirsin. Trabzon'u temsil eden, milli takım hocalığı yapmış birine toplum önünde saygısızlık yapamazsın. Türk Futboluna katkı sağlayamıyorsanız bari zararınız olmasın.

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

ŞENOL HOCA ADAM GİBİ ADAMDIR VOLKAN DEMİREL VS TİPLER KENDİLERİNİ BİR HALT SANIYORLAR BODRUM FK KOYMAYACAKSIN BARİ SAHİP ÇIKMA YAPTIĞI HAREKETE

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Şenol güneş ici nefret ve kibir dolu karaktersiz birisidir

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Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

kibir şeytandan dır Volkan boş adam!

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Haber YorumlarıOnur Devrim:

Bu nasil haber sitesi iddaa edildindiye adami nasil zan altinda birakip dövmeye kalkmis dersiniz sizin isiniz haberi arastirmak degisik insanlar sizi

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Haber YorumlarıMustafa Koc:

Yiyorsa parmak sallasin bakalım Trabzon'dan cikabiliyormuydu o zaman

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