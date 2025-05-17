Trabzonspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. Kadroda sakat oyuncular ve bazı isimler yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin 20 kişilik kamp kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş ve Danylo Sikan yer aldı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Enis Destan yer almadı. Golcü oyuncu Simon Banza da kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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