Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.