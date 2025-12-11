Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda pas ve taktik üzerine odaklanıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor