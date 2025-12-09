Haberler

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar, maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte gişelerde yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından gelen gurbetçi taraftarların ilgisi de dikkat çekti.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu mücadelenin biletleri de satışa çıktı. Bugün saat 12.00'de Trabzon Atatürk Alanı'ndaki bilet satış gişesinde sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş müsabakası biletlerine yoğun ilgi gösterirken, özellikle yurt dışından gelen gurbetçi taraftarların ilgisi dikkat çekti.

Almanya'nın Hamburg kentinden maçı izlemeye gelen ve bilet için erken saatlerde sıraya giren Hüseyin Yılmaz, yaptığı açıklamada "Bu sezon ilk kez geldik. Özellikle bu maç için geldik. Geçen haftaki maçtan korkuyordum. Göztepe maçındaki futbolu gördükten sonra bu maçta daha rahatım" derken, Düsseldorf'tan eşi ile birlikte müsabakayı izlemeye gelen Ayten Küçükakyüz ise, "Fanatik Trabzonsporluyum, her maça gelmek istiyorum. Takımımız çok iyi gidiyor. Göztepe maçından sonra daha da umutluyum" diye konuştu.

Eşi Cemal Küçükayyüz da, "Özellikle bu maç bizim için dönüm noktası. Ligi ilk 3'te bitirmek istiyorsak bu maç çok kritik, almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçınınbiletleri VIP Platinum-B 9 bin TL, VIP Platinum-A/C 7 bin 500 TL, VIP Gold 5 bin TL, VIP Silver 3 bin 500 TL, batı tribünler bin 200 TL, doğu tribünler bin TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 900 TL ve güney-kuzey kale arkası 500 TL'den satışa çıktı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
