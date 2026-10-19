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Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna Raul Martin Gonzales Frances oturacak

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Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna Raul Martin Gonzales Frances oturacak
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Trendyol Süper Lig 8. haftasında bugün saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Raul Martin Gonzales Frances oldu. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak, Frances'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçının VAR'ı Raul Martin Gonzales Frances oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Raul Martin Gonzales Frances oturacak. Frances'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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