Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı