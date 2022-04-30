Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? TFF son kararını verdi

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 beraber kalmıştı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlılar, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'nin konuyla ilgili kararı verdiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ, TAHKİM KURULU'NA GİDİYOR

Ortacizgi.com'un haberine göre, Beşiktaş'ın kural hatası için yaptığı başvuruyu TFF reddetti. Siyah-beyazlıların konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.

Kural hatası itirazının yapıldığı pozisyon

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 47. dakikasında Beşiktaş, kaleciye yapılan geri pasla kazandığı endirekt serbest vuruşu kural gereği kaleyi cepheden gören bölgeden kullanması gerekirken, hakem Zorbay Küçük'ün kararıyla kenardan kullandı. Kurala göre bu endirekt vuruşun kale çizgisine paralel şekilde faulün yapıldığı en yakın noktadan kullanılması gerekiyordu. Yaşananlardan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın 47. dakikadan yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Kural kitabı ne diyor?

Haberler.com - Spor