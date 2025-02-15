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Trabzonspor, Beşiktaş Maçı için Stadyuma Geldi

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olmak üzere saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'na geldi. Bordo-mavililer, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer, kamp yaptığı otelden ayrılarak Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trabzonspor, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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