Haberler

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a özel uçakla gitti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kafilede bazı oyuncuların yer almadığı açıklandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a giden kafilede, şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

Kafilede kart cezalısı Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç ile sakatlıkları devam eden Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu yer almadı.

Trabzonspor'un Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda yarın oynayacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez

İran'dan gerilimi tırmandıracak mesaj! Füze kapasitelerini de açıkladı
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Talisca çeteyi çökertti
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı

Real Madrid'de neler oluyor?

33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu