Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlamak için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

