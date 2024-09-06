Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, istasyonlu kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.