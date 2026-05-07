Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlarına sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalarda taktik organizasyonlar üzerinde duruluyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı