Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları start aldı
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanın sonunda futbolcu Mustafa Eskihellaç için doğum günü kutlaması yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Öte yandan antrenman öncesi Mustafa Eskihellaç için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı