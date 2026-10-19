Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında Ozan Tufan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ozan Tufan, 21. dakikada kaleci Nübel'den dönen topu filelere göndererek Trabzonspor'u öne geçirdi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gol: Dk. 21 Ozan Tufan ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 32 Miretti ( Beşiktaş ), Dk. 33 Fabinho ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan tepki çeken Salah koreografisi

Milyonların tepkisini çeken kare
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?

SPK Başkanı arkasında bu soruları bırakıp gitti
Global kripto borsalar Türkçede ısrarcı: Kraken, Biconomy, Tapbit ve P2B dil desteğini kaldırmıyor

Global kripto borsalar Türkçede ısrarcı! Dil desteğini kaldıramıyorlar
Fransa'da protestoların ardından şaşırtan görüntü: Rolex saati çöpe atmışlar

Konteynerden servet çıktı! Binlerce Euro'luk saati çöpe atmışlar

Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Dünyada bu yaşta yalnızca 3. kez uygulandı! 6 aylık Osman Alp yoğun bakımdan çıktı, annesi 'mucize' dedi

Dünyada sadece 2 bebekte denenmişti! 6 aylık Osman'ın mucizesi
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı