Trabzonspor'a Türkiye Kupası maçı öncesi moral

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti. Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Çarşamba günü Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçı öncesi moral kazandı.

MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Karşılaşmada topa yüzde 63 oranında sahip olan Beşiktaş, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutarken Trabzonspor %37'de kaldı. İkili mücadelelerde (49'a 50) ve hava toplarında (15'e 16) ise iki takımın da başa baş bir mücadele ortaya koyduğu görüldü. Trabzonspor'da Ernest Muçi 5 şutta 3 isabet ve 1 golle hücumda öne çıkan isim olurken, Orkun Kökçü ise 4 şutta 2 isabet ve 1 golle takımına katkı sağladı. Trabzonspor'da Ozan Tufan 4'te 4 top kapmayla bu alanda maçın en öne çıkan ismi olurken, Beşiktaş'tan Djalo da 3'te 3'lük performansıyla savunmaya katkı verdi. Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu 3 engellenen şutla bu alanda maçın en öne çıkan ismi olurken, Mathias Lovik 2, Christ Oulai ve Salih Malkoçoğlu ise 1'er engellenen şutla maça damga vuran isimler arasında yer aldı.

MUÇİ İKİ MAÇTA DA BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'da Ernest Muçi, eski takımı Beşiktaş'a karşı yine gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipten kiralık olarak kadroya katılan Muçi, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmanın ardından İstanbul'daki mücadelede de rakip fileleri havalandırarak eski takımına karşı iki maçta da gol atmış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı