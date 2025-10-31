Trabzonspor Basketbol Takımı, Okben Ulubay ile Yollarını Ayırdı
Trabzonspor Basketbol Takımı, yaptığı açıklama ile oyuncu Okben Ulubay ile sözleşmenin sona erdiğini duyurdu ve kendisine teşekkür etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Okben Ulubay ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Takımın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncuya teşekkür edilerek "Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor