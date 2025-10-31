Trabzonspor Basketbol Takımı, Okben Ulubay ile Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Okben Ulubay ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Takımın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncuya teşekkür edilerek "Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.