Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdi. Bordo-mavili kulüp, açıklamasında Ernak'a kariyerinde başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil

Çöpten hazine çıkardı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya'da görüştü

Antalya'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

Genç mühendisin kız kardeşinin sözleri yürek yaktı
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Niğde'de 9'uncu kattan düşen 2 çocuk annesinin ölümünde yeni gelişme! Eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

9'uncu kattan düşmüştü! Olay anında evde olan eşi tutuklandı