Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdi

Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdi. Bordo-mavili kulüp, açıklamasında Ernak'a kariyerinde başarılar diledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA