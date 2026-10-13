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Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sabah'ı Hayri Gür'de ağırlayacak

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Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı ağırlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak maçta bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında Nanterre 92'yi yendikten sonra taraftarı önünde de kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A grubundaki 2. maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı ağırlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Nanterre 92 takımını sahasında yenen bordo-mavililer, taraftarının önünde çıkacağı bu maçta da kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: AA
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