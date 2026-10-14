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Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC'yi 100-83 yenerek 2'de 2 yaptı

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Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC'yi 100-83 yenerek 2'de 2 yaptı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti. Böylece bordo-mavililer, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçta grupta 2'de 2 yapmış oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan ekibi Sabah BC ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 35-12 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 20 sayı üreterek devreyi 55-42 önde kapattı. Son periyoda 76-52 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta da 24 sayı üreterek karşılaşmadan 100-83'lük skorla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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