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Trabzonspor Basketbol A Takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

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Trabzonspor Basketbol A Takımı, Bursa'da oynanan final maçını kazanarak şampiyon oldu ve kupasını aldı.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasını aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazanarak şampiyonluğa yükselen Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasına kavuştu.

2023-2024 sezonu Final Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililere kupa ve madalyaları Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından verildi.

Kaynak: AA / Spor

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