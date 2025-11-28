Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Uzun Vadeli Başarı İçin Çalışıyoruz

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan "Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün içinde bulunduğu yapılanma dönemine ilişkin kulüp dergisine değerlendirmelerde bulundu. Doğan, genç ve geleceğe dönük bir kadro kurduklarını belirterek, "Attığımız her adım yarının güçlü Trabzonspor'unu oluşturmak içindir" dedi.

Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile planlı bir kadro mühendisliği yürüttüklerini belirterek önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gittiklerini söyledi. Doğan, "Fatih Tekke hocamızla birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZ YENİDEN KENETLENMEYE BAŞLADI'

Tribünlerde oluşan pozitif atmosferin takımı güçlendirdiğini dile getiren başkan Doğan, "Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor" şeklinde konuştu.

'TAŞLAR YAVAŞ YAVAŞ YERİNE OTURUYOR'

Ertuğrul Doğan, "Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek" diyerek camiaya sabır çağrısında bulundu.