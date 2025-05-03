Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 ve Kadın Takımını Ziyaret Etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 ve Kadın Takımını Ziyaret Etti
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, kendilerine başarı dileklerinde bulundu. Doğan, U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarısını kutladı ve Kadın Takımı'na da yaklaşan maçları için başarılar diledi.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı'na ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan ilk ziyaretini, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ile birlikte, bugün oynanan Boluspor maçı öncesinde U19 takımına gerçekleştirdi.

Başkan Doğan ziyarette, UEFA Gençlik Ligi'nde göstermiş olduğu tarihi başarıdan dolayı U19 takımını tebrik ederek, Boluspor karşılaşmasında başarı diledi. Başkan Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Başkan Doğan, Kadın Futbol Takımı'na yarın deplasmanda oynanacak Ünye Kadın Spor Kulübü karşılaşması öncesinde başarı dileklerini de iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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