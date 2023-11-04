Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Federasyona Tepki Gösterdi

"Artık federasyonun bu işe 'dur' demesi gerekiyor"

"Federasyon bu işin önlemini almazsa açık ve net söylüyorum hayatlarında göremeyecekleri tepkiyi bizden görürler"

"Oturmuş VAR'ın başında bir şeyin kaderini değiştiriyorsun? Sana bu hakkı kim veriyor?"

Sezer AFŞAR-Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kimse kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla başkasının hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum onlar da istemiyor. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar. Ama artık federasyonun bu işe 'dur' demesi gerekiyor. Federasyonun kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istiyorsa gerçekten bu işi kesecek" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe Kulübü yönetimine teşekkür ederek başlayan Doğan, "Bizi gerçekten çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar. Biz de kendilerini aynı şekilde Trabzon'da ağırlayacağız. Bu davranışlar bizim için değerliydi, önemliydi" diye konuştu.

Trabzonspor'un karşılaşmada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fenerbahçe de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Ama Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz işler, inanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Daha önce de oldu, çok fazla konuşmak istemiyorum ama bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular öyle çok zorlanacak da insanlar değiliz. Artık bu terbiyesizliğin bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"KİM BU OPERASYONU YAPAN SAHTEKARLAR?"

Karşılaşmadaki hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR'da oturan arkadaşı merak ediyorum. Hakemlik yapabilecek mi? Eğer yapacaksa bunu kimin onayı ve rızası ile yapacak? Bunu merak ediyorum. Bakıyorsun tabi federasyon önce başka bir şey diyor, sonra başka bir şey diyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı açık söylüyorum bakın hakem sahtekarlığı diyorum. Saha kenarına geliyor bir hakem, 'Ben gördüm gözümle, vurdu, dirsek attı' diyor ama pozisyonda dirseklik bir pozisyon yok. Ama gördüğünü söylüyor. Biz bu hakemlere güveniyoruz. Bu dediklerim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla başkasının hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum onlar da istemiyor. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Ama artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Federasyonun kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istiyorsa gerçekten bu işi kesecek."

"HAYATLARINDA GÖREMEYECEKLERİ TEPKİYİ BİZDEN GÖRÜRLER"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan şunları kaydetti:

"Bu kadar olmaz ya. Sen nereye bakıyorsun VAR'da? Neyi görüyorsun? Nasıl insanlarsınız ya. Hiç mi utanma duygunuz yok? Sahaya çıkıyorsun nereye bakıyorsun VAR'ın başındaki nereye bakıyorsun? Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Bu kadar insanın emeği var. Bugün bizim başımıza yarın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın başına geliyor bunlar. Bu gerçekten birileri bu maç hakkında bir karar vermiş. Bir senaryo yazmış ama o senaryosu gerçek olmadı. Artık başka maçlara kendilerini zorlarlar. Ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Federasyon bu işin önlemini almazsa açık ve net söylüyorum hayatlarında göremeyecekleri tepkiyi bizden görürler. Net söylüyorum. Tek tek de hedef alırız. Bütün kulüplerin aynı sıkıntısı var. Ali Bey de aynısını söylüyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Bu kadar teknoloji gelmiş neye bakıyorsun sen ya? Hiçbir camia güzellik istemiyor. Adam gibi maç yönetin. Görüyorsun pozisyonun tekrarını aynı pozisyona bize penaltı çalıyor Fenerbahçe'ye başka şeyler yapıyor. İşin içinde inanılmaz bir sahtekarlık var. Artık düzenin değişmesi gerekiyor yoksa çok farklı kaoslarla karşılaşmak zorunda kalırız. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Kusura bakmayın."

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüp başkanlarına yaptığı çağrıya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu çağrının sonuna kadar yanındayız. Herkes muzdarip. İnsanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun ya? Kimsin sen ya? Oturmuş VAR'ın başında bir şeyin kaderini değiştiriyorsun? Sana bu hakkı kim veriyor? Nasıl oturuyorsunuz çoluğunuzun çocuğunuzun karşısında? Hiç mi insanlığınız yok ya?"