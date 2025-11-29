Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Anlamlı Hediye

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor ile Konyaspor maçını izlemeye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-1976 sezonundaki ilk şampiyonluğunun simgesi beyaz formayı hediye etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan müsabaka için Trabzon'a gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma için Trabzon'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Başkan Doğan, Hacıosmanoğlu'na Trabzonspor'un 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı hediye etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise bu anlamlı hediye için Doğan'a teşekkürlerini iletti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Geçmişte kulüp başkanlığı yapmış biri nasıl tff başkanlığı yapıyor bu ülkede o yüzden kimse futbolda adalet beklemesin.

