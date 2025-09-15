Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe'ye Sert Yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe'ye Sert Yanıt
Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert bir şekilde karşılık vererek, gerçekleri çarpıtan ifadeler kullandığını belirtti. Doğan, Fenerbahçe yönetimini eleştirerek, 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu Trabzonspor'un kazandığını vurguladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç'un seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan ifadelerini ibretle takip ettiklerini belirtti.

"Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi, 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir" diyen Doğan, Fenerbahçeli yöneticinin maç sonrası yaptığı "İkinci yarıda hakem taraf değiştirdi" sözlerini de eleştirerek, "Muhatap olduğumuz zekaların ne derecede olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yönetimini de hedef alan Doğan, "Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin zihniyeti ve ciddiyeti, logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir" dedi.

2010-2011 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" sözleriyle açıklamasını noktaladı. - TRABZON

