Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bayram Mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bayram Mesajı
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberliği vurgulayan bir mesaj yayımladı. Doğan, bayramların önemini ve Trabzonspor'un duygusal bağlarını ifade etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlar olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un duyguyla kurulmuş bir kulüp olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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