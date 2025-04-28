Trabzonspor Başkanı Doğan: "Kupayı alıp gideceğiz!"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin "Buraya kadar işi getirdik, inşallah kupayı alıp gideceğiz." dedi.

Doğan, UEFA Gençlik Ligi finali öncesinde maç için stadyuma giden Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı uğurlayarak, oyunculara başarı diledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, oyuncuların kendinden emin ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Maçın önemine işaret eden Doğan, "Bizim açımızdan çok önemli, onlar açısından çok önemli, Trabzonspor camiası açısından çok önemli. Bu arkadaşlarımızı kazanmamız lazım. Arkadaşlarımızın yaptığı büyük başarı ama asıl başarıyı bu arkadaşlarımızı A takıma entegre etmekle biz, tam olarak gerçekleştirmiş olacağız. Fatih Tekke hocamız çalışıyor, Eyüp hocamız bilgileri veriyor, çalışıyor. En iyisini yapacaklar, biz de destek olacağız." diye konuştu.

Doğan, takımdan çok ümitli olduklarını vurgulayarak "Bu takımdan çok önemli yıldızlar kazanacağımıza inanıyoruz. Hocamız çok ümitli, Fatih hoca çok beğeniyor, işte finaldeyiz. Rakip Barcelona, zaten karşılığını da verdiler. Bizim için şampiyonlar." ifadelerini kullandı.

Oyunculara 'bugünün tadını çıkarın, herkesin hayatında başına gelebilecek bir iş değil, bu yaşınızda bu heyecanı yaşıyorsunuz, burada Barcelona ile final oynayacaksınız, bunun heyecanını yaşayın, mutluluğunu yaşayın ama kupayı da alın.' dediğini aktaran Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların inancı çok yüksek. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Rakip güçlü sonuçta ona diyecek yok. Yıllarını akademiye, altyapıya vermiş bir camia. Dünya, herkes biliyor ama biz de son 2-3 yıldır bu işe çok büyük önem veriyoruz. Önemli bir yere geldik. Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Bu yıl da inşallah şampiyon olacağız. Buraya kadar elediğimiz takımlara baktığımız zaman ortaya koyduğumuz mücadele de belli, bu saatten sonra fark etmiyor kimin geleceği, Barcelona geldi, yenip kupayı alacağız."