Trabzonspor Başkanı Doğan, 3-0'lık Samsunspor galibiyetinde taraftara teşekkür etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları kaydetti:

"Her zaman, her yerde en büyük Trabzon. Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim. İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz."

Kaynak: AA