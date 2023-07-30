Trabzonspor Başkanı Belediye Başkanlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu. Doğan, belediye başkanlarının taleplerini değerlendirdi ve kulübün destek beklediğini belirtti. Ayrıca, kulübün satılacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, AEK Atina maçı için kente gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe belediye başkanlarını kulüpte ağırladı. Doğan'ın davetine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm ilçe belediye başkanları ile Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katıldı.

SPOR VE FUTBOLDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ

Belediye başkanları ayrıca, ilçelerdeki futbol altyapısının Trabzonspor ile birlikte koordine edilmesini, ilçelerde Trabzonsporlu yönetici, teknik adam ve futbolcuların yer alacağı sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlenmesini, maçlarda çirkin tezahüratın önüne geçilerek, tribünlerdeki kadın ve çocuk sayısının artırılması için ortak çalışma yapılması talebinde de bulundu.