Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım'da deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde oyuncuların ısınma çalışması yaptığı bildirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.
Öte yandan antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor