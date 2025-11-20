Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, 24 Kasım'da oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada az sayıda oyuncuyla hazırlık yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Uzun süreli sakatlığı devam eden Nwakaeme, Savic ve Batagov, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Antrenman öncesi gazetecilerle sohbet eden Fatih Tekke, Batagov'un bu hafta forma giyip giyemeyeceğinin yarın netlik kazanacağını söyledi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.