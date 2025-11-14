Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon çalışması ve oyun çalışmaları yapıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor