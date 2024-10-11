Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş gözetiminde devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından fonksiyonel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.