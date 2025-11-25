Haberler

Trabzonspor, Başakşehir'i Deplasmanda 4-3 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Savunma oyuncusu Arseniy Batagov, zor geçen maçta önemli bir geri dönüş yaptıklarını belirtirken, sakatlanan Edin Visca için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, zor bir maç olmasına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 23 yaşındaki stoper, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Batagov, "Takımım adına çok zor bir an. Çünkü kendisi ağır bir sakatlık yaşadı. Önemli bir sakatlık. Umuyorum ki en kısa sürede de iyileşecek ve aramıza da en güçlü şekilde dönecek. Zor bir maç oldu. Hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki benim de birinci golde hatam vardı. İkinci yarıda gösterdiğimiz o performans, geri dönüş belki de takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak. Önemli bir galibiyet ve önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma gidememesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ukraynalı oyuncu, "Hayat böyle aslında. Maalesef böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Batagov, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, "Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriyorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
