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Trabzonspor Avusturya Kampında İlk Antrenmanı Yaptı

Trabzonspor Avusturya Kampında İlk Antrenmanı Yaptı
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Avusturya'ya gelen Trabzonspor, kamptaki ilk çalışmasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Avusturya'ya gelen Trabzonspor, kamptaki ilk çalışmasını yaptı.

Trabzon'dan bu sabah saatlerinde yaklaşık 3 saatlik uçak yolculuğunun ardından Salzburg kentine gelen ve buradan otobüsle Schladming kasabasına ulaşan bordo-mavililer, akşam ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Antrenman, geçiş oyunu ile sona erdi.

Antrenman sonrasında Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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