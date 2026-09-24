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Trabzonspor, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı

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Trabzonspor Kulübü, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı. Kulüp açıklamasında, ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandıran sporcunun ülkeye ve camiaya büyük gurur yaşattığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan ve ay-yıldızlı bayrağımızı zirvede dalgalandırarak ülkemize ve camiamıza büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Havvanur Kethüda'yı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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