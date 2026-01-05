Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

ARİF BOŞLUK KONYASPOR'A KİRALANDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 550 BİN EURO

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.

KONYASPOR'UN YAPTIĞI TRANSFERLER

Konyaspor, Arif Boşluk dışında Galatasaray'dan Berkan Kutlu, RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking'ten Sander Svendsen'i de kadrosuna kattı.