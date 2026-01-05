Haberler

Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Arif Boşluk'un 550 bin euroluk satın alma opsiyonuyla TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandığını açıkladı. Bordo-mavililer, oyuncunun bir sonra satışından da yüzde 15 pay alacak.

  • Trabzonspor, 22 yaşındaki sol bek Arif Boşluk'u TÜMOSAN Konyaspor'a 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
  • Konyaspor, kiralama bedeli ödemeyecek ve oyuncunun tüm maliyetlerini karşılayacak, satın alma opsiyonu devreye girerse 550 bin avro+KDV ödeyecek.
  • Konyaspor, Arif Boşluk'un gelecekte başka bir kulübe transferinden elde edilecek net bedelin yüzde 15'ini Trabzonspor'a ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

ARİF BOŞLUK KONYASPOR'A KİRALANDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 550 BİN EURO

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.

KONYASPOR'UN YAPTIĞI TRANSFERLER

Konyaspor, Arif Boşluk dışında Galatasaray'dan Berkan Kutlu, RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking'ten Sander Svendsen'i de kadrosuna kattı.

