Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Golleri Zubkov ve Lundstram kaydetti.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Cem Özbay
Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Abdurrahim Dursun, Veysel Sarı (Dk. 78 Amar), Thalisson, Güray Vural (Dk. 67 Berkay Topdemir), Bünyamin Balcı (Dk. 67 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Samudio (Dk. 84 Ali Demirbilek), Gaich (Dk. 78 Taha Osman Özmert)
Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Malheiro (Dk. 89 Savic), Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 82 Taha Emre İnce), Lundstram (Dk. 82 Arif Boşluk), Folcarelli, Ozan Tufan (Dk. 65 Boran Başkan), Zubkov (Dk. 65 Sikan), Banza
Goller: Dk. 55 Zubkov, Dk. 57 Lundstram ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi.
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Yakub İlçin'in vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
55. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
57. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Zubkov'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Lundstram, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
81. dakikada Kaluzinski'nin pasında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.