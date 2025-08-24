Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, aldıkları galibiyetin iyi, moral verici ve özgüven arttırıcı olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk iki haftaya benzer bir maç oynadıklarını belirterek "Galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici. Özgüveni biraz daha yukarı artırıcı. Ama tabii oyun içerisinde konuşacağımız eksik olan çok şey var. Fakat genel anlamıyla galip gelmeyse önemli, değerli." dedi.

Maçın ilk yarısın top kendilerindeyken daha üretken görüntü ortaya koyduklarını aktaran Tekke, "Golü bulan, hatta iki golü bulan ama bir tanesi yoruma açık, enteresan bir pozisyonla karşı karşıya kaldık. Bu tip maçlarda rakip sahada oynarken final paslarında biraz daha dikkatli olabilsek ikiyi, üçü bulma şansımız olur. Ama ön alan baskısıyla ilgili ilk yarının ilk bölümünde iyi değildi bana göre. İkinci bölüm daha iyi oldu. Rakibin geçişiyle ilgili bence yine çok az, hatta yok denilebilecek kadar pozisyon verdik. İkinci yarı uzun toplar ve seken top karambol ve korner haricinde yine oyunun genel hatlarıyla bir rakibin üstünlüğüyle karşılaştık. Üç maçtır açıkçası böyle. Hızlı hücuma çıktığımızda bunları çok net bir şekilde bu kadar tecrübeli iyi oyuncular bunları çok rahatlıkla skora çevirmeliler. Bu konuda eksiğimiz var." diye konuştu.

Hızlarının düşmesi ve top kendilerindeyken yaşadıkları olumsuzlukların özgüvenle alakalı olduğunu kaydeden Tekke, "Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Moral oldu bize. Çok iyi oldu bizim için. Şimdi haftaya Samsun maçı. Daha sert bir takım. Daha tehlikeli bir takım. Ligin sert takımlardan bir tanesi ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Herkesin yüreğine sağlık. Camiaya hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, Trabzonspor'un 39 yıl sonra ilk kez lige 3 maçta gol yemeden galibiyetlerle başlamasına ilişkin bir soru üzerine "Benim için oyunun kendisi değerli, istatistiklerin anlamı yok." yorumunu yaptı.

Bazı oyuncularının sakatlıklar nedeniyle fiziksel olarak istenilen seviyeye henüz gelemediğini anlatan Tekke, "Bazı oyuncuların iyileşme süreci biraz artıyor. Antrenmanlara çok fazla verimli katılamıyor. Bunların hepsi birer sebep ama mazeret değil. Bugün oyunun yine bir bölümünden memnunum. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Fakat son bölümünden savunurken fena değil ama çıktığımızda daha bunları bitirmemiz lazım. Trabzonspor olarak biz daha üçüncü maçtayız. Bu kadar içine kapanmamamız lazım. Orada özgüvene ihtiyacımız var. Orada lider oyunculara ihtiyacımız var bizim. Orada dripling yapacak, iyi pas atacak, iyi şut atacak gibi gibi. Yani kornerde bile bağırıyorum ben 'pas yapın' diyorum. Çocuklar o konuda çok tedirginlikleri var. Umarım bu üç puanlar onlara biraz moral verir." şeklinde konuştu.

Melih Kabasakal'ın Trabzonspor'un gündeminde olup olmadığına ilişkin Tekke, "Melih benim İstanbulspor'dan oyuncum. Açıkçası ismi bize geldi. Girişimimiz olmadı açıkçası benim bildiğim kadarıyla. Melih, beğendiğim bir oyuncu. Sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Dolayısıyla şu an gündemimizde yok ama ekstra bir durum oluşursa bizim kulübümüzün şartları oluşursa Melih herhangi bir takımda ligde yardımcı oyuncu olabilecek potansiyelde yani kendini biraz daha iyileştirirse direkt oynayabilecek oyuncu potansiyeli var." diyerek sözlerini tamamladı.