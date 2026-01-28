Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'de 20'nci haftanın açılış karşılaşmasında 30 Ocak Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak. Bordo-mavili ekip, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

