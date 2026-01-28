Haberler

Trabzonspor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, hazırlıklarına hızlı bir şekilde ilerliyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'de 20'nci haftanın açılış karşılaşmasında 30 Ocak Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak. Bordo-mavili ekip, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
