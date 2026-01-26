Haberler

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Cihan Çanak'ın doğum günü de kutlandı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

