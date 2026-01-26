Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. İki günlük iznin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi. Ayrıca antrenman öncesi Cihan Çanak'ın doğum günü kutlandı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor