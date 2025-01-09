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Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmalarda forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alandaki oyunun ardından sprint ve anaerobik çalışma yaptı.

Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Karadağlı stoper Stefan Savic de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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