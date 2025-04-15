Trabzonspor anlaşmadan çıktı! 3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı

Türkiye Bankalar Birliği borcunu kapatan Trabzonspor'un ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu yükten tamamen kurtulmak ya da borçlarını asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

EN FAZLA BORÇ BEŞİKTAŞ'IN

Kulüplerin (borsaya açık şirketler) Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal bildirim raporlarına göre, Bankalar Birliği'ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş. Bankalar Birliği borç klasmanında ikinci sırada Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sırada Galatasaray yer alıyor.

Kulüplerin 28 Şubat 2025 itibarıyla Bankalar Birliği'ne olan borçları şöyle;

Beşiktaş: 4,02 milyar TL

Fenerbahçe: 3,31 milyar TL

Galatasaray: 1,33 milyar TL

Trabzonspor: -

Toplam: 8,66

Dört büyükler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıksalar dahi borç yükünden kurtulamıyor. Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin şirket borçları, Bankalar Birliği haricinde toplam 35,75 milyar liraya (943,3 milyon euro) ulaştı.

Galatasaray: 11,13 milyarTL | 293,9 milyon euro

Fenerbahçe: 9,68 milyar TL | 255,5 milyon euro

Beşiktaş: 7,93 milyar TL | 209,3 milyon euro

Trabzonspor: 6,99 milyar TL | 184,6 milyon euro

Toplam: 35,73 milyar TL | 943,3 milyon euro

Bankalar Birliği hariç, kulüplerin toplam borcunun yüzde 75'ini kısa vadeli borçlar oluşturuyor. Diğer bir deyişle kulüpler, 25 Şubat 2025 itibarıyla 1 yıl içinde 26,75 milyar liralık borcu ödemekle yükümlü. Buna karşın kulüplerin dönen varlıkları yani kısa vadeli alacakları ise 7,19 milyar lira. Dört kulübün söz konusu sürede 19,56 milyar liralık (515,9 milyon euro) kaynak bulması gerekiyor.