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Trabzonspor, Andre Onana'yı 1 Yıl Daha Kiraladı

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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'yı 1 yıl daha kiraladığını KAP'a bildirdi. 2026-27 sezonunda 3.5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödenecek.

TRABZONSPOR, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Andre Onana'yı 1 yıl daha kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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