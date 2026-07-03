Trabzonspor, Andre Onana'yı 1 Yıl Daha Kiraladı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana'yı 1 yıl daha kiraladığını KAP'a bildirdi. 2026-27 sezonunda 3.5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödenecek.
TRABZONSPOR, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Andre Onana'yı 1 yıl daha kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı