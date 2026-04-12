Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 84 Aliağa Petkimspor : 90
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor'a 90-84 mağlup oldu. İlk periyotta 31-19 geride kalan takım, ikinci periyotta 30 sayı üretmesine rağmen devreyi 55-49 geride kapattı. Son periyotta 21 sayı üreterek mücadele eden bordo-mavililer, sonunda 91-84'lük skorla istediği sonucu alamadı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 31-19 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 30 sayı üretmesine rağmen devreyi 55-49 geride kapattı. Son periyoda 70-63 geride giren bordo-mavili ekip, son periyotta 21 sayı üretti ve parkeden 91-84'lük skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı