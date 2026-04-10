Trabzonspor, Alanya'ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Alanya'ya gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Corendon Alanyaspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.

Andrea Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Onuralp Çakıroğlu.

Bordo-mavililerde sakatlığı sebebiyle Paul Onuachu, Ernest Muçi, Edin Visca, Arseniy Batagov yer almadı.

